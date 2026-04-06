انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر المحدد أمس الأحد، والذي كان قد سجل 16650ليرة.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16500 ليرة مبيعاً، و16150 ليرة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14150 ليرة مبيعاً، و13800 ليرة شراءً.

في حين وصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى 4665 دولاراً.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا قد شُكلت بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.