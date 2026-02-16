مخبز بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الغربي يعود إلى الخدمة بطاقة إنتاجية 4 أطنان يومياً

حلب-سانا

وضعت مديرية المخابز في محافظة حلب مخبز بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي في الخدمة، بطاقة إنتاجية تبلغ 4 أطنان يومياً من مادة الخبز، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي، وتأمين احتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية.

وأوضح عضو مجلس بلدة قبتان الجبل محمد كامل أيوب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أعمال إعادة تأهيل وتشغيل المخبز تأتي ضمن خطة الجهات المعنية للنهوض بالواقع الخدمي في المنطقة، وتوفير مادة الخبز للأهالي بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن تشغيل المخبز يخفف الأعباء عن المواطنين، ويخدم عدداً من القرى والبلدات المجاورة، حيث تم الإقلاع حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 4 أطنان يومياً، على أن يتم رفعها تدريجياً لتصل إلى الطاقة القصوى 16 طناً.

بدوره، أوضح المشرف الفني على المخبز المهندس طارق لولك، أنه ومع عودة الأهالي إلى البلدة، جرى العمل على إعادة تأهيل المخبز ووضعه في الخدمة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأشار المواطنان جمعة عبد الله طاحوش ورجب إبراهيم من أبناء البلدة إلى أن تشغيل المخبز أسهم في توفير مادة الخبز للأهالي، وتخفيف معاناتهم، جراء التنقل إلى المناطق المجاورة للحصول على هذه المادة.

وتأتي إعادة تشغيل مخبز بلدة قبتان الجبل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها محافظة حلب ومديرية المخابز لإعادة تأهيل المرافق الخدمية المتضررة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للمواطنين في مختلف مناطق الريف الحلبي.