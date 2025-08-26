المدن الصناعية السورية والتركية تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

بحث مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة، مؤيد البنا مع مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح جين أوغلو، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية.

عرض للمعايير والاشتراطات

واستعرض الجانبان خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية “زوم”، في الإدارة العامة للصناعة بدمشق اليوم ، المعايير المتبعة في كلا البلدين لإحداث وتصنيف المدن الصناعية، والاشتراطات الفنية والتنظيمية الواجب توفرها، بالإضافة إلى مراحل وإجراءات الترخيص للمنشآت الصناعية.

تأكيد على التعاون المستقبلي

وأكد الجانب التركي أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات والتجارب، وبحث آليات تطوير العمل المشترك، بما يخدم مصلحة القطاع الصناعي في البلدين.

الاستفادة من التجربة التركية

وفي تصريح لمراسل سانا عقب الاجتماع، أوضح مدير العلاقات العامة في مديرية المدن الصناعية فادي الخطيب، أن هذا اللقاء “كان جلسة أولية للتعارف وتشكيل صورة مبدئية عن التجربة التركية في إدارة المدن والمناطق الصناعية، وسبل الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، وإطلاع الأتراك على التجربة السورية.

جلسة يبنى عليها

وأشار إلى أن هذه الجلسة، سيُبنى عليها لعقد لقاءات أخرى قادمة، وقد يكون هناك أيضاً زيارات بين الطرفين، في سبيل تطوير العمل الإداري عموماً في مجال إدارة المدن الصناعية في سوريا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الصناعة لتطوير واقع المدن الصناعية والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، بما يعزز من بيئة الاستثمار الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أقرت في حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، الذي يهدف إلى:

• تعزيز بيئة الاستثمار.

• جذب رؤوس الأموال.

• تحفيز النشاط الاقتصادي.

• نقل وتوطين التكنولوجيا.

• تقديم تسهيلات للمستثمرين وإعفاءات ضريبية وإدارية.

• ضمانات وحوكمة شفافة للعمليةالاستثمارية.