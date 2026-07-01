للمرة الأولى .. صادرات كوريا الجنوبية الشهرية تتجاوز 100 مليار دولار

سيئول-سانا

سجلت صادرات كوريا الجنوبية الشهرية رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة في حزيران الماضي، وذلك بفضل الأداء القياسي لقطاع أشباه الموصلات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية في بيانات رسمية أصدرتها اليوم الأربعاء ونقلتها وكالة “يونهاب” أنّ صادرات البلاد قفزت بنسبة 70.9% على أساس سنوي لتصل إلى 102.25 مليار دولار في حزيران، كما ارتفعت الواردات بنسبة 30.1% على أساس سنوي لتصل إلى 66.1 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 36.15 مليار دولار.

وتضاعفت صادرات أشباه الموصلات ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 44.82 مليار دولار، حيث تجاوزت الصادرات الشهرية 40 مليار دولار لأول مرة مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة.

وأعلنت الوزارة أن صادرات منتجات الحاسوب ارتفعت بأكثر من 300% لتصل إلى 5.41 مليارات دولار، مدفوعةً بتوسع استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما قفزت صادرات الأجهزة المحمولة بنسبة 51.9% لتصل إلى 1.55 مليار دولار، وسط تزايد الطلب على الهواتف الذكية الجديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 5.8% لتصل إلى 6.71 مليارات دولار، بعد استقرار إمدادات قطع غيار السيارات.

وزادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 49.8% لتصل إلى 5.59 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 18.8% لتصل إلى 4.07 مليارات دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 92.1% إلى 20 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بنمو قوي في قطاعات أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية والآلات والأجهزة المحمولة، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 78.6% لتصل إلى 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بتوسع الاستثمارات في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وزادت الشحنات الصادرة إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 86.6% لتصل إلى 18.3 مليار دولار، وكذلك الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.8% لتصل إلى 7.62 مليارات دولار.

وخلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، سجلت الصادرات مستوى قياسياً، إذ ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 496.7 مليار دولار، وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163% مقارنةً بالعام السابق في النصف الأول من العام.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، في بيان: “تمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق أداء تصديري قياسي في النصف الأول من العام بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات مدفوعةً بالطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي”.