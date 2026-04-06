هيئة المعادن الثمينة في سوريا تحذر من شراء الذهب إلكترونياً

دمشق-سانا

حذر مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود المواطنين من شراء الذهب عبر الإنترنت أو من خلال صفحات غير مرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي داعياً إلى الاقتصار على الشراء من المحال النظامية المعتمدة لضمان حقوق المستهلك ومنع عمليات الغش والاحتيال.

وأكد الأسود في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن العروض التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن في كثير من الأحيان أسعاراً مضللة وخيالية، لا تعكس السعر الحقيقي للذهب، مشيراً إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لعمليات احتيال، نتيجة شراء ليرات ذهبية أو أونصات من مصادر غير موثوقة.

وأشار الأسود إلى أن المواطن غير مختص بتمييز الذهب، أو كشف حالات التزوير التي قد تكون متقنة فنياً ومهنياً، ما يجعل الشراء من المحال المرخصة الضمان الأساسي لحماية حقوقه، مؤكداً أن الفاتورة النظامية الممهورة بختم الجمعية وصاحب المحل تعد الوثيقة الأساسية لضمان الذهب وحماية المشتري.

وأوضح الأسود أن مسؤولية سلامة الذهب تقع على الجهة البائعة، في حال الشراء من محل مرخص، الأمر الذي يوفر حماية قانونية للمواطن، داعياً إلى عدم شراء الذهب من أي جهة غير معروفة أو عبر الإنترنت لتجنب التعرض لعمليات الغش أو الاحتيال.

بدورها حذرت جمعية الصاغة بدمشق من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن البيع النظامي للذهب يجب أن يتم عبر محال مرخصة حصراً وبفاتورة أصولية واضحة، تتضمن كامل المعلومات المتعلقة بوزن الذهب ومواصفاته وسعره وتاريخ الشراء.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في شباط من العام الماضي بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات السورية.