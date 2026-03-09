أكثر من 6 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الإثنين

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 6.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 284633 سهماً من خلال 169 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 3.92 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 19910 أسهم، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.24 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.77، ليغلق عند 12 ليرة جديدة.

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة – سوريا الذي انخفض بنسبة 1.91 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 0.94 بالمئة، ليغلق عند 24 ليرة جديدة.

وانخفض سهم فرنسبنك سوريا بنسبة 4.96 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.18 بالمئة ليغلق عند 633 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‌‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأحد، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 125 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 2125232 سهماً من خلال 169 صفقة.