أكثر من 7.5 ملايين ليرة ‏سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ‏اليوم الثلاثاء

دمشق-سانا
سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، قيمة تداولات بلغت 7.561 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 249252 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.
وتم خلال جلسة اليوم، تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 150000 سهم، بقيمة 5.718 ملايين ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 0.44 بالمئة مع تداول 6.885 سهماً لتغلق عند سعر 15.97 ليرة، وفرنسبنك بنسبة 5 بالمئة مع تداول 3.703 أسهم، وأغلق عند سعر 17.01 ليرة للسهم.
بينما انخفضت أسهم بنك البركة بنسبة 3.35 بالمئة مع تداول 10.194 سهماً، وأغلق عند 17.01 ليرة، والدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.66 بالمئة مع تداول 7579 سهماً ليغلق عند 16.49 ليرة للسهم.
ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها: سوريا الدولي الإسلامي، والشام، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجّلت يوم أمس الإثنين، قيمة تداولات بلغت 8.539 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 476185 سهماً.