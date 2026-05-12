أكثر من 7.5 ملايين ليرة ‏سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ‏اليوم الثلاثاء

دمشق-سانا ‏

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، قيمة تداولات بلغت 7.561 ‏ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 249252 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة ‏اليومية الصادرة عن ‏السوق.‏

وتم خلال جلسة اليوم، تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 150000 سهم، بقيمة 5.718 ‏ملايين ‏ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.‏ ‏ ‏

وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 0.44 ‌‏بالمئة مع تداول 6.885 سهماً لتغلق عند سعر 15.97 ليرة، وفرنسبنك بنسبة 5 ‏بالمئة مع تداول 3.703 أسهم، وأغلق عند سعر 17.01 ‏ليرة للسهم. ‏

بينما انخفضت أسهم بنك البركة بنسبة 3.35 بالمئة مع تداول 10.194 سهماً، ‏وأغلق ‏عند 17.01 ليرة، والدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.66 بالمئة مع تداول ‌‏7579 سهماً ليغلق عند 16.49 ليرة للسهم.‏

ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ‏ومنها: سوريا ‏الدولي الإسلامي، والشام، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة ‏للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، ‏والسورية ‏الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، ‏وسيريتل، وإم تي إن ‏سوريا. ‏

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجّلت يوم أمس الإثنين، قيمة تداولات بلغت ‌‏8.539 ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 476185 سهماً.‏