وزير الاقتصاد يبحث مع منظمة “الفاو” تعزيز دعم القطاع الزراعي وتطوير سلاسل الإنتاج

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري، سبل التعاون المشترك في إطار دعم القطاع الزراعي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مبنى الوزارة، سبل رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، عبر تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، واتباع المعايير اللازمة لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.

كما جرى بحث اعتماد تقنيات حديثة في إدارة الموارد المائية، وفي مقدمتها أنظمة الري الذكي، لما لها من دور في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.

ويأتي هذا اللقاء في ظل جهود تعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات وزيادة فرص التصنيع الغذائي.