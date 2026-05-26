هبوط في أسعار النفط بنحو 7 بالمئة وسط تفاؤل باقتراب توصل أمريكا وإيران لاتفاق

لندن-سانا



انخفضت أسعار النفط سبعة بالمئة تقريباً اليوم الإثنين مع تزايد التفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي لفتح مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 7.24 دولارات، أو سبعة بالمئة تقريباً، إلى 96.30 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.30 دولارات، أو 6.5 بالمئة، إلى 90.88 دولاراً للبرميل.

وحسب رويترز فإن المحللين يتوقعون أن تستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعتها عبر المضيق شهوراً لحين إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة.



يشار إلى أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تقلبات حادة في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة أيضاً حصاراً بحرياً على سواحلها.