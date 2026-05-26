هبوط في أسعار النفط بنحو 7 بالمئة وسط تفاؤل باقتراب توصل أمريكا وإيران لاتفاق

123 1 هبوط في أسعار النفط بنحو 7 بالمئة وسط تفاؤل باقتراب توصل أمريكا وإيران لاتفاق

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط سبعة بالمئة تقريباً اليوم الإثنين مع تزايد التفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي لفتح مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 7.24 دولارات، أو سبعة بالمئة تقريباً، إلى 96.30 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.30 دولارات، أو 6.5 بالمئة، إلى 90.88 دولاراً للبرميل.

وحسب رويترز فإن المحللين يتوقعون أن تستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعتها عبر المضيق شهوراً لحين إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة.

يشار إلى أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تقلبات حادة في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة أيضاً حصاراً بحرياً على سواحلها.

الصين تعلن إبحار ثلاث سفن عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار: خطوات نوعية تنفذها إدارة مدينة حسياء الصناعية
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية
جديد الصناعات الدوائية السورية في معرض الرعاية الصحية
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك