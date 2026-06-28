السعودية وفرنسا تؤكدان أهمية حرية الملاحة ودعم الجهود لخفض التصعيد

الرياض-سانا

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الأحد، أهمية ضمان حرية الملاحة، ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في وقت سابق اليوم، تهديداته ضد إيران، عقب ‌‏شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ ‌‏والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران ‏وقف إطلاق ‏النار.‏

ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً ‏حقيقياً ‏مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات ‏متبادلة ‏بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران ‏الجاري.‏