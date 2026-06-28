اتصالات السويداء تواصل أعمال تحديث الشبكة في منطقة الصورة الصغيرة

السويداء-سانا

تواصل ورشات شركة اتصالات السويداء، بالتعاون مع آليات الدفاع المدني، تنفيذ أعمال استبدال الكابلات التالفة للهواتف الأرضية في منطقة الصورة الصغيرة، بريف المحافظة الشمالي.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل مدّ خطوط الهاتف، وتأهيل شبكة إنترنت حديثة، وربط المؤسسات الحكومية بها، في إطار خطة طموحة لتحديث شامل للبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الربط بين الدوائر الرسمية.

وأوضحت المحافظة أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع إنجاز معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الأعمال في إطار المتابعة المستمرة من الجهات المعنية لتحسين الواقع الخدمي في ريف المحافظة.