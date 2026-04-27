شركة “شل” تعزز نفوذها بالاستحواذ على أصول شركة “آرك” الكندية

لندن-سانا

أعلنت شركة “شل” البريطانية، اليوم الإثنين، عن استحواذها على شركة “آرك ريسورسز” الكندية في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، بهدف تعزيز إنتاج الغاز الصخري والسوائل النفطية.

ونقلت شبكة CNN عن الرئيس التنفيذي لـ”شل” وائل صوان قوله: إنه من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2026، مضيفاً إن هذه الخطوة تعزز مكانة كندا “كقلب نابض لعمليات شل”، وتدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم قيمة أكبر مع انبعاثات أقل.

وتقدر قيمة صفقة الاستحواذ على شركة “آرك” بنحو 13.6 مليار دولار، كما ستتحمل شل ديوناً صافية تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ليصل إجمالي سعر الشراء إلى نحو 16.4 مليار دولار.

وجاء في بيان لشركة “شل” أن مجلسي إدارتي الشركتين قد وافقا على عملية البيع، ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2026 بشرط الحصول على الموافقات النهائية.

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آرك تيري أندرسون: إن “آرك” تندمج مع شركة تمتلك محفظة عالمية من أفضل الأصول في فئتها.

ويتوزع نشاط شركة “شل” في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والاستكشاف والإنتاج، وتكرير وتسويق النفط والغاز، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، وتعد ثاني أكبر شركة طاقة خاصة عالمياً، وتنشط في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.