وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية

2N4A9020 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق” مع محافظ حمص مرهف النعسان، والوفد المرافق، واقع القطاع السكني والتنظيم العمراني في المحافظة، وآليات تسريع إنجاز المجمعات السكنية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن في المحافظة.

2N4A8970 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأحد، عدداً من الملفات المتعلقة بارتفاع الإيجارات، والطلب المتزايد على السكن، وإمكانية التوسع العمراني ودراسة المواقع المناسبة لإقامة مشاريع سكنية جديدة، بما يسهم في توفير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين.

2N4A8986 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية

واستعرض المجتمعون واقع المخططات التنظيمية والمشاريع الإسكانية المقترحة، وسبل تسريع إعداد الدراسات الفنية والتنفيذية اللازمة، مؤكدين ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحافظة ومجلس المدينة، لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

وأكد المجتمعون ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط والدراسات بما يدعم جهود التنمية العمرانية، ويحسن واقع السكن والخدمات في محافظة حمص.

وتعمل الوزارة على دعم المحافظات، عبر توضيح آليات التكامل بين الجهات المعنية، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المخططات التنظيمية في حمص وتحديثها.

2N4A9008 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية
2N4A8992 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية
2N4A8997 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية
2N4A9006 وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية
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