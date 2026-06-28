وزير الأشغال ومحافظ حمص يناقشان حلول السكن وتطوير المخططات التنظيمية

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق” مع محافظ حمص مرهف النعسان، والوفد المرافق، واقع القطاع السكني والتنظيم العمراني في المحافظة، وآليات تسريع إنجاز المجمعات السكنية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن في المحافظة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأحد، عدداً من الملفات المتعلقة بارتفاع الإيجارات، والطلب المتزايد على السكن، وإمكانية التوسع العمراني ودراسة المواقع المناسبة لإقامة مشاريع سكنية جديدة، بما يسهم في توفير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين.

واستعرض المجتمعون واقع المخططات التنظيمية والمشاريع الإسكانية المقترحة، وسبل تسريع إعداد الدراسات الفنية والتنفيذية اللازمة، مؤكدين ضرورة التنسيق بين الوزارة والمحافظة ومجلس المدينة، لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

وأكد المجتمعون ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط والدراسات بما يدعم جهود التنمية العمرانية، ويحسن واقع السكن والخدمات في محافظة حمص.

وتعمل الوزارة على دعم المحافظات، عبر توضيح آليات التكامل بين الجهات المعنية، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المخططات التنظيمية في حمص وتحديثها.