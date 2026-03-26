هيئة المواصفات السورية تبحث مع منظمة اليونيدو تعزيز البنية التحتية للجودة

دمشق-سانا

بحث مدير هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي مع فريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” سبل تعزيز البنية التحتية للجودة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وذلك ضمن مشروع التعافي الاقتصادي المنفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو، اعتماد الهيئة كنقطة اتصال رسمية ضمن المشروع، مع الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي لاحق لوضع خارطة طريق تنفيذية واضحة، تمهيداً لإطلاق مسارات عمل مشتركة تدعم تطوير منظومة الجودة في سوريا.

وأكد عليوي خلال الاجتماع أهمية التعاون لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للهيئة، ولا سيما في مجالات القياس وتقييم المطابقة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصادرات السورية.

وأحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة عام 1969 وتعمل على وضع واعتماد مواصفات ‏قياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، وتنافسيتها في ‏الأسواق المحلية والعربية والدولية.