اقتصاد الإمارات يسجل نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2025 مدفوعاً بازدهار ‏الأنشطة غير النفطية

أبو ظبي-سانا
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات اليوم السبت، أن الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون درهم (517.3 مليار دولار).
ونقلت رويترز عن المركز قوله: إن البيانات أظهرت استمرار الزخم القوي للقطاعات غير النفطية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليبلغ 1.5 تريليون درهم (408.4 مليارات دولار)، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو.
وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال العام بنسبة 11.1%، تلاه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، فيما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بلغ 7.8%.
وعلى صعيد مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بحصة بلغت 16.9%، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
وتؤكد هذه النتائج متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية، واستمرار الإصلاحات والسياسات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.