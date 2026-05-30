اقتصاد الإمارات يسجل نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2025 مدفوعاً بازدهار ‏الأنشطة غير النفطية

أبو ظبي-سانا ‏

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات اليوم السبت، أن ‏الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، مقارنة ‏بالعام السابق، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون درهم ‌‏(517.3 مليار دولار).‏

ونقلت رويترز عن المركز قوله: إن البيانات أظهرت استمرار الزخم القوي ‏للقطاعات غير النفطية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ‏بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليبلغ 1.5 تريليون درهم (408.4 مليارات ‏دولار)، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل، ‏وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو.‏

وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال العام بنسبة ‌‏11.1%، تلاه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع ‏العقاري بنسبة 7.9%، فيما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بلغ 7.8%.‏

وعلى صعيد مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ‏جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بحصة بلغت 16.9%، يليه قطاع ‏الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة ‌‏12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.‏

وتؤكد هذه النتائج متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، ‏مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية، واستمرار الإصلاحات والسياسات ‏الهادفة إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.‏