⁦الاقتصاد والصناعة تبحث مع وفد أردني تحديث الخدمات الرقمية لتسجيل الشركات

دمشق-سانا

بحثت معاونة وزير الاقتصاد والصناعة رشا كركوكي، مع مدير عام دائرة مراقبة الشركات الأردنية وائل العرموطي، الإجراءات التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والمتعلقة بنقل تجربة مديرية مراقبة الشركات الأردنية إلى الجانب السوري.

وخلال الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، قدم الجانب السوري عرضاً حول آليات العمل المعتمدة في مديرية الشركات، وإجراءات تسجيل الشركات، إضافةً إلى استعراض التحديثات المتعلقة بالبرامج والأنظمة المستخدمة، وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في هذا المجال.

من جانبه، استعرض الوفد الأردني التجربة الأردنية، في مجال مراقبة الشركات وآليات تأسيسها وتسجيلها إلكترونياً، مع توضيح أبرز الخطوات والإجراءات التقنية والإدارية المتبعة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي الاجتماع، في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الشهر الماضي، ودراسة السبل الكفيلة، للاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير عمل مديرية الشركات في سوريا.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وقع خلال شهر نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، بهدف تعزيز التعاون المشترك، ونقل تجربة مديرية مراقبة الشركات الأردنية إلى الجانب السوري.