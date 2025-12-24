المصرف العقاري: استمرار العمل في جميع الفروع حتى 28 كانون الأول

دمشق-سانا

أعلن المصرف العقاري، عن استمرار العمل في جميع فروعه خلال الفترة من ال24 ولغاية ال28 من كانون الأول 2025، وذلك بهدف تسهيل صرف رواتب العاملين في الدولة عن شهر كانون الثاني 2026، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضح المصرف في بيان على صفحته عبر فيسبوك، أن الدوام سيستمر خلال الأيام المذكورة حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لإتاحة الوقت الكافي أمام المراجعين، مؤكداً حرصه على تقديم خدماته المصرفية بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز معاملات الرواتب للعاملين والمتقاعدين.

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت تعميماً للمصارف العاملة في وقت سابق اليوم، يقضي بإتاحة المجال أمام المواطنين ومعتمدي الجهات العامة لإتمام إجراءات الصرف قبل نهاية العام.