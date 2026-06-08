الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

حريق4 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 14 شخصاً، جراء وقوع 204 حرائق وحوادث سير في عموم سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

حادث 2 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 16 حادث سير، أسفرت عن إصابة 14 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 188 حريقاً، بينها 53 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و135 حريقاً متفرقاً (بالمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث عملت على إخمادها، وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكّر الدفاع المدني بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكان توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 9 آخرون، أول أمس جراء 190 حريقاً وحادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

حادث3 1 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق 1 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق2 1 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق3 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
حريق5 الدفاع المدني: إصابة 14 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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