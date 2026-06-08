تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في سوريا، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة الـ 23:00 من اليوم الإثنين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر قناتها على تلغرام، أن قرار التمديد جاء في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم، تعديل مسار عدد من الرحلات الجوية المقررة، على خلفية الإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية.