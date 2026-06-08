تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي

0G7A0123 تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية ‏الجنوبية في سوريا، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة الـ 23:00 من اليوم الإثنين.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر قناتها على تلغرام، أن قرار التمديد جاء في ضوء المتابعة المستمرة ‏للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.‏

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، بما يتوافق مع المعايير ‏الدولية المعتمدة.‏

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم، تعديل مسار عدد من الرحلات الجوية المقررة، على ‏خلفية الإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية.

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