أكثر من 5 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الأربعاء

‏‏دمشق-سانا

‌‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 194416 سهماً من خلال 123 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا الذي انخفض بنسبة 0.32 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، فيما انخفض سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 2.38 بالمئة ليغلق عند 23 ليرة جديدة، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.91 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏وانخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 3.55 بالمئة ليغلق عند 13 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.56 بالمئة ليغلق عند 655 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 49999 سهماً، وقيمة تجاوزت مليوني ليرة سورية جديدة ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليوم.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الثلاثاء على قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليوني ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 113027 سهماً من خلال 107 صفقات.