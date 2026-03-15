تشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه، جرى تعيين ليلى السمان رئيساً للمجلس، وكلٍّ من اسماعيل عفارة ورياض عبه جي نائبين للرئيس، وأديب بساتنة مديراً تنفيذياً.

وقضى القرار بأن يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

وكان أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، في العشرين من كانون الثاني الماضي، قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، ليكون إطاراً جامعاً يُعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة خلال العام الماضي عدة قرارات شكل بموجبها مجالس أعمال سورية مشتركة مع عدد من الدول الصديقة.