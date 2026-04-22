تنظيم 399 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

IMG 20260422 143028 978 تنظيم 399 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 399 ضبطاً تموينياً، خلال جولات رقابية شملت الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ16 إلى الـ21 من نيسان الجاري.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولات شملت 1435 فعالية تجارية و75 معملاً، بهدف ضمان الالتزام بتوفير المواد الأساسية وفق الأسعار المحددة.

IMG 20260422 143025 944 تنظيم 399 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

وأشار درباس إلى أنه تم تسيير 121 دورية في مختلف مناطق المحافظة، كما تم سحب 23 عينة من مواد غذائية وغير غذائية مطروحة في الأسواق لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكد درباس أنه تمت معالجة 15 شكوى مقدمة من المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.

وكانت نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق خلال الفترة الممتدة من الـ7 إلى الـ15 من نيسان الجاري، 432 ضبطاً تموينياً، خلال جولات رقابية، شملت الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك