“كوسكو” الصينية للشحن البحري تستأنف حجوزاتها إلى بعض دول الخليج

بكين-سانا

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة “كوسكو”، اليوم الأربعاء، عن استئناف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى بعض دول الخليج، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قرار تعليق معظمها على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية وما نتج عنها من توترات إقليمية طالت حركة الملاحة في المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: “إنها استأنفت الحجوزات الجديدة لحاويات الشحن إلى كل من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري”، مضيفةً: إن “ترتيبات الحجوزات الجديدة وعمليات النقل الفعلية عرضة للتغيير نظراً لتقلب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط”.

وكانت الشركة أعلنت في الرابع من آذار الجاري تعليق خدماتها من وإلى دول عربية عدة، من بينها الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والكويت على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة.

يشار إلى أن شركة كوسكو الصينية (COSCO Shipping)، والتي تُعد من أكبر شركات الشحن البحري واللوجستيات في العالم، تمثّل تكتلاً عملاقاً ناتجاً عن اندماج مجموعتي “كوسكو” و”الصين للشحن” عام 2016، وتعود ملكيتها إلى الدولة ومقرها شنغهاي. وتدير أساطيل ضخمة للحاويات، والبضائع الجافة، والناقلات النفطية، وتعتبر محركاً رئيسياً للتجارة الدولية.