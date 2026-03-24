الحرب تضغط على أسواق المعادن الثمينة في الخليج

دمشق-سانا

أدى تصاعد التوترات في الخليج العربي نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة واضطراب الملاحة الجوية والبحرية إلى تأثيرات تتجاوز النفط والغاز لتشمل تجارة الذهب والفضة والمعادن الثمينة، ما يعكس المخاطر الاقتصادية التي تواجه المراكز التجارية الكبرى، وعلى رأسها دبي.

وتعتمد هذه التجارة بشكل كبير على الممرات الجوية السريعة والموانئ الحرة ومراكز التكرير وإعادة التصدير، ما يجعل أي اضطراب في هذه الشبكة عرضة لإحداث اختناقات عالمية.

توقف النقل الجوي يضغط على أسواق الذهب والفضة

وأظهرت وكالة بلومبرغ أن توقف الرحلات الجوية من وإلى الإمارات أدى إلى شلل شحنات الذهب والفضة عبر دبي، ما دفع بعض المتعاملين إلى بيع كميات من الذهب بأسعار أقل مقارنة بالمراكز العالمية، حيث تراوحت الخصومات بين 10 و30 دولاراً للأوقية مقارنة بأسعار لندن.

وأكدت بيانات موقع “فلايت رادار 24” أن آلاف الرحلات الجوية العالمية تأثرت منذ بداية الحرب، بما انعكس مباشرة على نقل المعادن النفيسة التي غالباً ما تُشحن في عنابر طائرات الركاب نظراً لقيمتها العالية مقارنة بوزنها.

الخليج مركز عالمي لتجارة المعادن النفيسة

مع النمو الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين، باتت دول الخليج من المراكز الرئيسة لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، ويبرز دور الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وبحسب مركز دبي للسلع المتعددة، بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من الذهب والمعادن النفيسة نحو 170 مليار دولار عام 2024، محققة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق، ما يجعل دبي ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب بعد سويسرا.

وتشكل صادرات الذهب والمجوهرات أكثر من نصف التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغ وزن الذهب في الصادرات غير النفطية 48.6%، فيما أضافت المجوهرات نحو 4.6% أخرى.

وبحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي لعام 2024، بلغت صادرات دول الخليج من الأحجار والمعادن الثمينة نحو 80 مليار دولار، مع احتفاظ الإمارات بالحصة الأكبر، حيث صدرت نحو 76.1 مليار دولار ووارداتها 62.3 مليار دولار.

بينما تظل مساهمة باقي دول الخليج أقل حجماً، تتجه السعودية لتوسيع دورها في الصناعة المعدنية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، بتوقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 9.32 مليارات دولار عام 2024 تشمل مشاريع للصهر والتكرير.

أما قطر، فاستثمرت نحو 180 مليون دولار في تطوير مشروعات المعادن الحيوية والمعادن الأرضية النادرة لتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.