“أدنوك للغاز” الإماراتية تعدّل إنتاجها بسبب اضطرابات الملاحة في هرمز

أبو ظبي-سانا

أعلنت شركة أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الإثنين إجراء تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير، نتيجة للاضطرابات ⁠المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن أدنوك للغاز قولها في إفصاح للبورصة: “تؤكد الشركة أنها تتعامل بشكل وثيق مع عملائها وشركائها على أساس كل شحنة على حدة، للوفاء بالتزاماتها قدر ‌الإمكان”، دون أن ⁠تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الإنتاج.

وأكدت الشركة استمرار العمليات بشكل آمن على امتداد أصول الشركة، عقب سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، مشيرةً إلى عدم حدوث أي تأثير في سلامة العمليات الأساسية.

وتقع مرافق الشركة للتسييل في جزيرة داس ما يعني أنه يتعين على الناقلات العبور من مضيق هرمز للوصول إليها، كما تبلغ طاقتها ⁠الإنتاجية ستة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وأدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية.