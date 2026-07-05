ضبط طنّين من الدقيق التمويني داخل ورشة بريف دمشق

دمشق-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق طنين من الدقيق التمويني المخصص للمخابز، داخل ورشة سرية كانت تستخدمه لاستخلاص الطحين الأبيض “زيرو” والنخالة، بهدف الاتجار به بطرق غير قانونية.
وذكرت المديرية، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن دورياتها كشفت ورشة في ريف المحافظة، تستخدم منخلاً كهربائياً لفرز الدقيق التمويني واستخلاص الطحين الأبيض منه.
وأوضحت المديرية أن الورشة كانت تبيع الطحين الناتج لصاحب مخبز صاج متعامل معها، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب الفعالية، وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر، ومصادرة الآلة الكهربائية المستخدمة في عمليات النخل، إضافة إلى المعدات والتجهيزات الموجودة داخل المستودع.
ولفتت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وتسليم الكميات المصادرة إلى أقرب مخبز تشاركي في المنطقة، للاستفادة منها في إنتاج مادة الخبز وتوزيعها بطريقة نظامية.
وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات دورياتها الرقابية على الأسواق والمستودعات، لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد التموينية، ولا سيما الدقيق التمويني، ومنع الاتجار غير المشروع به، وضمان وصوله إلى الأفران لإنتاج الخبز للمواطنين وفق المواصفات المحددة.