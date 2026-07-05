ضبط طنّين من الدقيق التمويني داخل ورشة بريف دمشق



دمشق-سانا‌‎ ‎

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ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق طنين من الدقيق التمويني المخصص للمخابز، داخل ورشة ‏سرية كانت تستخدمه لاستخلاص الطحين الأبيض “زيرو” والنخالة، بهدف الاتجار به بطرق غير قانونية.‏

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وذكرت المديرية، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن دورياتها كشفت ورشة في ريف المحافظة، تستخدم منخلاً ‏كهربائياً لفرز الدقيق التمويني واستخلاص الطحين الأبيض منه.‏

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وأوضحت المديرية أن الورشة كانت تبيع الطحين الناتج لصاحب مخبز صاج متعامل معها، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم ‏الضبط التمويني اللازم بحق صاحب الفعالية، وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر، ومصادرة الآلة الكهربائية المستخدمة في ‏عمليات النخل، إضافة إلى المعدات والتجهيزات الموجودة داخل المستودع.‏

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ولفتت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وتسليم الكميات المصادرة إلى أقرب مخبز تشاركي في ‏المنطقة، للاستفادة منها في إنتاج مادة الخبز وتوزيعها بطريقة نظامية.‏

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وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات دورياتها الرقابية على الأسواق والمستودعات، لضبط ‏المخالفات المتعلقة بالمواد التموينية، ولا سيما الدقيق التمويني، ومنع الاتجار غير المشروع به، وضمان وصوله إلى الأفران ‏لإنتاج الخبز للمواطنين وفق المواصفات المحددة.‏