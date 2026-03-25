السماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية

دمشق-سانا

أصدرت الشركة السورية للبترول /SPC/ قراراً يقضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

وذكرت الشركة في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء على معرفاتها الرسمية، أن هذا الإجراء يأتي في سياق تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات، والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي، ويهدف إلى الحرص على استقرار سوق المحروقات، وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، والجهات المعنية.

كما أكدت الشركة السورية للبترول حرصها على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الإمدادات، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية وقفة احتجاجية نظمها عدد من أصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها أمس الثلاثاء، أمام وزارة الطاقة، عبروا فيها عن استيائهم من التعميمات السابقة، والتي تقضي بسداد قيمة المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي عبر المصرف المركزي، في حين يستمر البيع للمواطنين بالليرة السورية.

ويُعد السماح بالتسديد بالليرة السورية خطوة عملية باتجاه توفير مرونة أكبر لأصحاب المحطات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استمرارية عملها، وتلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، بما يدعم استقرار السوق، ويخدم المصلحة العامة.