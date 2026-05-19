الروبية الهندية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي متأثرة بتداعيات الحرب

نيودلهي-سانا

سجّلت العملة الهندية تراجعاً غير مسبوق في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 96.44 مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزةً أدنى مستوى كانت قد سجلته في الجلسة السابقة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الهند نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت رويترز، أن الروبية فقدت نحو 6 بالمئة من قيمتها منذ شباط الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة واردات النفط، فيما اتسع العجز التجاري السلعي للهند ليبلغ 28.38 مليار دولار خلال نيسان، مدفوعاً بوصول واردات الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون اتساع عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، مع تقديرات تشير إلى أن عجز ميزان المدفوعات قد يتراوح بين 65 و70 مليار دولار.

كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين الهنود من منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب، في وقت ارتفع فيه معدل التضخم بالجملة خلال نيسان إلى أعلى مستوى له منذ 42 شهراً، ما يعكس انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات المحلية.

وعلى الصعيد الرسمي، أثارت دعوات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، مخاوف بشأن حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي.

ويرى بنك “إتش إس بي سي” البريطاني أن الهند تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في خفض عجز الحساب الجاري بالتوازي مع جذب تدفقات مالية مستدامة، في ظل سعي البنك المركزي إلى الموازنة بين السماح بانخفاض العملة لدعم الصادرات، والحفاظ على الاحتياطيات النقدية لحماية الروبية.

وكانت شركات الوقود المملوكة للدولة في الهند رفعت في الخامس عشر من أيار الجاري أسعار البنزين والديزل بمقدار ثلاث روبيات للتر، في أول زيادة من نوعها منذ أربع سنوات، وذلك لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، جراء الحرب في الشرق الأوسط.