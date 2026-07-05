قرار بزيادة 200% على معاشات الفنانين التشكيليين المتقاعدين في سوريا

615fe1dd 3d79 48f8 abe6 9e113c896944 قرار بزيادة 200% على معاشات الفنانين التشكيليين المتقاعدين في سوريا

دمشق-سانا

أصدر اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين قراراً يقضي بمنح الفنانين أصحاب المعاشات التقاعدية، باستثناء الورثة، زيادة على الراتب التقاعدي الشهري بنسبة 200% من قيمة المعاش الحالي، وذلك اعتباراً من الشهر الذي يلي صدور القرار بتاريخ 5 تموز 2026.

وجاء في نص القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الزيادة تهدف إلى دعم الفنانين المتقاعدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن الإمكانيات المتاحة، مع الإشارة إلى دراسة مالية موسعة أُجريت لضمان استمرارية الصرف.

كما نص القرار على أن الاتحاد سيعمل على دعم صندوق التقاعد في حال دخول استثمارات جديدة، بما يتيح تعزيز الاستقرار المالي للصندوق.

وأشار القرار أيضاً إلى إمكانية إعادة دراسة شمول الورثة بأي زيادات مستقبلية وفق تطورات الاستثمارات والدراسات المالية، إضافة إلى اعتماد آلية تلقائية لدراسة أي زيادات حكومية عامة على الرواتب والأجور بهدف تطبيقها على المتقاعدين من الفنانين التشكيليين عند توافر الإمكانيات.

ويأتي القرار في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين التشكيليين المتقاعدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية بما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة واستدامة صندوق التقاعد.

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