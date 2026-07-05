شريحة كورية تعزز دقة الساعات الذكية في قياس المؤشرات الحيوية

سيئول-سانا

طور باحثون في كوريا الجنوبية شريحة إلكترونية جديدة من شأنها رفع دقة الساعات الذكية والأساور الصحية في قياس المؤشرات الحيوية، حتى في حالات ضعف التلامس بين المستشعر والجلد.

وذكر موقع “Web Pro News” التقني أمس السبت، أن الابتكار الذي قاده الباحث جونغهيوب لي من معهد دايغو جيونغبوك للعلوم والتكنولوجيا يعتمد على بنية إلكترونية جديدة تجمع بين التداخل الزمني وتشكيل الضوضاء، ما يتيح قياس عدة إشارات حيوية في الوقت نفسه، مثل تخطيط القلب والعضلات.

ويتميز الابتكار بقدرته على الحفاظ على جودة الإشارة رغم ضعف الالتصاق بالجلد، إضافة إلى تقليل التشوهات الناتجة عن حركة المستخدم، مع استهلاك منخفض للطاقة يسمح بتشغيل طويل الأمد للأجهزة القابلة للارتداء.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الخصائص تمنح الشريحة أداءً متقدماً مقارنة بالتقنيات الحالية، ما يفتح المجال أمام تطوير أجهزة صحية أكثر دقة وكفاءة في مراقبة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر.

وتعاني الساعات الذكية عادةً من تراجع الدقة عند عدم إحكام ملامسة المستشعر للجلد، وهي المشكلة التي يسهم هذا الابتكار في معالجتها، مع توقعات بتوسيع استخدامه في الأجهزة الطبية القابلة للارتداء مستقبلاً.