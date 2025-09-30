الوزير الشعار يؤكد أهمية دور رجال الأعمال السوريين المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع مجموعة من المستثمرين والأكاديميين السوريين المقيمين في الصين، خلال لقاء في مبنى الوزارة اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في دعم المشاريع التنموية وتطوير مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التواصل مع الكفاءات السورية في الخارج، ودعم دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير الشعار أهمية مساهمة رجال الأعمال والصناعيين السوريين المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة حريصة على توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب المستثمرون والأكاديميون السوريون عن استعدادهم للمساهمة بخبراتهم وإمكاناتهم في مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق قيمة مضافة للتنمية في سوريا.

وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الحكومية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع مشاركة رجال الأعمال السوريين لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل مع من هم في الخارج لتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة بناء سوريا الجديدة.