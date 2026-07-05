ابتكار بصري يمنح الروبوتات إحساساً متقدماً باللمس عبر تغيّر الألوان

لندن-سانا

طور باحثون من جامعة كوين ماري في لندن مستشعراً لمسيّاً جديداً يحوّل الضغط إلى تغيّر لوني يمكن رصده وتحليله بصرياً باستخدام كاميرا عادية، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرة الروبوتات على إدراك اللمس بطريقة أبسط وأقل تعقيداً.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “Science Advances” العلمية، ونقلها موقع “Digital Trends” أمس السبت، يعتمد الابتكار على مادة مرنة يتغير لونها عند تعرضها للضغط، ما يسمح بتحديد موقع القوة وشدتها وطبيعة التشوه الحاصل في السطح بشكل مباشر.

وتتميز التقنية بإمكانية استخدام كاميرات منخفضة التكلفة لالتقاط التغيرات اللونية، وتحويلها إلى بيانات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على شبكات كثيفة من مستشعرات الضغط التقليدية.

ويؤكد الباحثون أن هذا النهج يتيح تقليل التعقيد التقني في الأنظمة الروبوتية، مع تعزيز سرعة الاستجابة ودقة تحليل التلامس بشكل لحظي.

ويتوقع أن يفتح الابتكار المجال أمام تطبيقات واسعة في مجالات الروبوتات الصناعية، والأطراف الصناعية، والروبوتات الجراحية التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع الأنسجة والأجسام الحساسة.