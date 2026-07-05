ابتكار بصري يمنح الروبوتات إحساساً متقدماً باللمس عبر تغيّر الألوان

photo 2026 07 05 16 56 49 ابتكار بصري يمنح الروبوتات إحساساً متقدماً باللمس عبر تغيّر الألوان

لندن-سانا

طور باحثون من جامعة كوين ماري في لندن مستشعراً لمسيّاً جديداً يحوّل الضغط إلى تغيّر لوني يمكن رصده وتحليله بصرياً باستخدام كاميرا عادية، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرة الروبوتات على إدراك اللمس بطريقة أبسط وأقل تعقيداً.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “Science Advances” العلمية، ونقلها موقع “Digital Trends” أمس السبت، يعتمد الابتكار على مادة مرنة يتغير لونها عند تعرضها للضغط، ما يسمح بتحديد موقع القوة وشدتها وطبيعة التشوه الحاصل في السطح بشكل مباشر.

وتتميز التقنية بإمكانية استخدام كاميرات منخفضة التكلفة لالتقاط التغيرات اللونية، وتحويلها إلى بيانات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على شبكات كثيفة من مستشعرات الضغط التقليدية.

ويؤكد الباحثون أن هذا النهج يتيح تقليل التعقيد التقني في الأنظمة الروبوتية، مع تعزيز سرعة الاستجابة ودقة تحليل التلامس بشكل لحظي.

ويتوقع أن يفتح الابتكار المجال أمام تطبيقات واسعة في مجالات الروبوتات الصناعية، والأطراف الصناعية، والروبوتات الجراحية التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع الأنسجة والأجسام الحساسة.

ابتكار سويسري يعيد الإحساس لقدم مرضى السكري عبر جوارب ذكية
الصين تطلق صاروخاً حاملاً لإرسال ثمانية أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اكتشاف روسي يمهد لعلاجات فعالة لأكثر أنواع أورام الدماغ عدوانية
تركيا تختبر بنجاح صاروخ “جيريت ” المضاد للمسيرات
علماء أمريكيون يستخدمون الأقمار الصناعية لتقييم تعافي الغابات بعد الحرائق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك