الذهب يتراجع بأكثر من 5% وتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة عالمياً

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 5% اليوم الإثنين، مواصلةً انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة أشهر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة عالمياً.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن الذهب هبط في المعاملات الفورية بنسبة 5.5% إلى 4236.89 دولاراً للأونصة، مسجلاً تراجعاً للجلسة التاسعة على التوالي.

وانخفض المعدن الأصفر، الذي لامس خلال تعاملات اليوم أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير كانون الثاني، بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 6.4% إلى 4278.10 دولاراً.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% إلى 65.55 دولاراً للأونصة، كما هبط البلاتين بنسبة 4.4% إلى 1838.45دولاراً، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1398.50دولاراً.

وعلى الرغم من أن التضخم المرتفع عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كملاذٍ آمن، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يقلص الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

وفي هذا السياق ارتفعت توقعات الأسواق بقيام الفدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة هذا العام، إذ تشير تقديرات أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن احتمال رفع الفائدة بحلول كانون الأول بلغ نحو 27%، وهو ما يفوق التوقعات السابقة بخفضها.