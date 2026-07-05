وزارة الطاقة: أكثر من 7 ملايين ليتر بنزين تصل ‌‏اليوم إلى مختلف المحافظات السورية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة اليوم الأحد، انطلاق طلبات توزيع البنزين من مركزي التوزيع في بانياس وحمص إلى مختلف المحافظات السورية، وذلك لتعزيز مخزون محطات الوقود، وتلبية الطلب على المادة في المحافظات ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات تواصل تنفيذ عمليات التوريد والتوزيع وفق الخطة المعتمدة، فيما تتابع وزارة الطاقة، بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة محمد البشير، حركة توزيع الكميات ميدانياً وعلى مدار الساعة، بما يضمن سرعة وصولها إلى محطات الوقود، واستمرار انسيابية التوريد في مختلف المحافظات.
وأكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات في تصريح لـ سانا أن حركة التوزيع اليوم تشهد انطلاق 305 طلبات من البنزين تباعاً من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، بحجم 24 ألف ليتر للطلب الواحد، وبإجمالي 7 ملايين و320 ألف ليتر، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية لتغذية محطات الوقود في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه تم حتى ظهر اليوم الأحد، تنفيذ 164 طلباً بإجمالي 3 ملايين و936 ألف ليتر من البنزين، فيما تواصل الصهاريج انطلاقها تباعاً لاستكمال تنفيذ بقية الطلبات وفق الخطة المعتمدة.
وأوضح سلات أن الارتفاع الكبير والاستثنائي في الطلب خلال الأيام الماضية أدى إلى زيادة الضغط على بعض محطات الوقود، ما تسبب بانتهاء الكميات فيها مؤقتاً أو تشكل ازدحام عليها إلى حين وصول الصهاريج الجديدة، وذلك في وقت تستمر فيه عمليات التوريد والتوزيع بشكل طبيعي ودون انقطاع.
ودعت وزارة الطاقة المواطنين إلى التوجه لمحطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط، وعدم التهافت بدافع القلق، فالإمدادات مستمرة والكميات تُضخ بشكل متواصل إلى مختلف المحافظات.
وكانت وزارة الطاقة السورية أكدت في بيان توضيحي أمس السبت أنها تتابع بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع المحروقات الإجراءات الرامية إلى معالجة الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود، ولا سيما في مدينة دمشق وبعض المناطق، خلال الأيام الماضية، وما سببه من إرباك للمواطنين، مشيرة إلى أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في إنهاء الازدحام وعودة جميع محطات الوقود إلى عملها الطبيعي، بما يضمن انسيابية التزويد وتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل.