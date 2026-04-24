سيئول تؤمّن 74 مليون برميل نفط لشهر أيار وتخفّض اعتمادها على الشرق الأوسط

يونهاب

سيئول-سانا

أعلن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية في كوريا الجنوبية، كانغ هون‑ سيك، اليوم الجمعة، أن بلاده نجحت في تأمين أكثر من 74 مليون برميل من النفط الخام لشهر أيار المقبل، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف المتعلقة باحتمال اضطراب الإمدادات العالمية.

ونقلت وكالة يونهاب عن كانغ قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتأمين إمدادات إضافية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً توفير 74.62 مليون برميل من النفط الخام للشهر القادم، وهو ما يعادل 87% من متوسط الإمدادات الشهرية للعام الماضي، وأضاف: “لا داعي للقلق بشأن اضطرابات الإمدادات”.

وأشار كانغ إلى أن سيئول خفّضت اعتمادها على النفط القادم من الشرق الأوسط من 69% إلى 56%، من خلال زيادة وارداتها من إفريقيا وأمريكا الشمالية، كما عملت الحكومة على تنويع مسارات الشحن لتشمل طرقاً تتجاوز مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً أساسياً لواردات البلاد من النفط الخام.

وسلّط المسؤول الكوري الضوء على متانة الأسس الاقتصادية لبلاده، موضحاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز توقعات السوق في الربع الأول من العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أسرع نمو ربع سنوي منذ خمس سنوات ونصف السنة.

وأضاف: “لا يمكننا التراخي بعد”، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام يشكل مخاطر محتملة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة “تبذل قصارى جهدها لتأمين إمدادات بديلة من النفط الخام”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة واضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية.

