استمرار تقديم طلبات تجديد العقود التعليمية في تربية حماة للعام ‏الدراسي المقبل‎ ‎

حماة-سانا

يتواصل في مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة استقبال ‏طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين للعام الدراسي المقبل ‌‏2026-2027، والتي تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، وذلك ‏استناداً إلى قرارات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم السورية‎.‎

وأوضح رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية التربية والتعليم ‏فادي كويسم في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه تم تجهيز 10 لجان ‏بهدف استقبال طلبات المتقدمين بحيث تتم عملية التجديد بسهولة ‏ويسر دون حدوث أي ازدحام، مشيراً إلى أنه تم توزيع جميع ‏الأسماء والبالغ عددها 6919 شخصاً على هذه اللجان‎.‎

وبيّن كويسم أن الكوادر الإدارية في المديرية تنظم عملية استقبال ‏الطلبات وتدقيق الوثائق وفق الأصول، لافتاً إلى التزام مديرية ‏التربية والتعليم الكامل بتنفيذ التوجيهات الوزارية الداعمة لجهود ‏المعلمين، ودورهم المحوري في دعم العملية التعليمية والارتقاء ‏بمخرجاتها‎.‎

ويأتي استقبال طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين في إطار ‏حرص مديرية التربية والتعليم في حماة على تيسير إجراءات ‏التجديد، بما يسهم في ضمان حسن سير العمل والاستعداد المبكر ‏للعام الدراسي المقبل‎.‎