استمرار تقديم طلبات تجديد العقود التعليمية في تربية حماة للعام ‏الدراسي المقبل‎ ‎

حماة-سانا
يتواصل في مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة استقبال طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين للعام الدراسي المقبل 2026-2027، والتي تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، وذلك استناداً إلى قرارات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم السورية.
وأوضح رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية التربية والتعليم فادي كويسم في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه تم تجهيز 10 لجان بهدف استقبال طلبات المتقدمين بحيث تتم عملية التجديد بسهولة ويسر دون حدوث أي ازدحام، مشيراً إلى أنه تم توزيع جميع الأسماء والبالغ عددها 6919 شخصاً على هذه اللجان.
وبيّن كويسم أن الكوادر الإدارية في المديرية تنظم عملية استقبال الطلبات وتدقيق الوثائق وفق الأصول، لافتاً إلى التزام مديرية التربية والتعليم الكامل بتنفيذ التوجيهات الوزارية الداعمة لجهود المعلمين، ودورهم المحوري في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
ويأتي استقبال طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين في إطار حرص مديرية التربية والتعليم في حماة على تيسير إجراءات التجديد، بما يسهم في ضمان حسن سير العمل والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل.