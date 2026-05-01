وزارة الزراعة و”إكبا” تبحثان تعزيز التعاون ومواجهة الملوحة والجفاف

دبي-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر مع المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا ICBA) طريفة الزعابي، في دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد في مبنى المركز بدبي، تناول آليات توسيع التعاون في مجالات تبادل البذور المحسّنة، وإدخال الأصناف العلفية المتحمّلة للملوحة، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف.

كما استعرض الجانبان مشاريع نوعية للحد من آثار الملوحة ومكافحة التصحر وتقليل تداعيات الجفاف، من خلال توظيف التقنيات الزراعية الحديثة والحلول العلمية المتقدمة.

وأكد بدر والزعابي أهمية دعم وتفعيل مشاريع الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموجّهة للأسر الريفية، مع التركيز على تمكين المرأة الريفية، ودعم مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على تفعيل الدراسات والبحوث المشتركة، بما يسهم في إيجاد حلول علمية وعملية للتحديات البيئية الراهنة، انسجاماً مع التوجهات نحو تطوير قطاع زراعي مرن وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية مستدامة.

وتأتي هذه المباحثات عقب مشاركة سوريا في الاجتماع الوزاري الذي عُقد قبل يومين في أبوظبي بعنوان “ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، والذي شهد إطلاق الائتلاف استجابة لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، وإشهار “إعلان أبوظبي الثالث لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2026”.