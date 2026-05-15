اليابان تمدد خفض المخزونات الإلزامية للنفط الخام حتى منتصف ‏حزيران

طوكيو-سانا
أعلنت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة تمديد العمل بالمستوى الإلزامي المخفّض لمخزونات النفط الخام الخاصة حتى الـ 15من حزيران المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن اليابان وفرت بدائل تغطي أكثر من 70 بالمئة من النفط الخام الذي لا يمر عبر مضيق هرمز خلال شهر حزيران، مقارنة بنحو 60 بالمئة في أيار الجاري.
وأوضحت أن طوكيو لن تبدأ الجولة الثالثة من عمليات الإفراج عن احتياطياتها النفطية المحلية خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن الكميات التي تم الإفراج عنها سابقاً تكفي لتلبية الطلب خلال حزيران.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات في أسواق الطاقة العالمية، جراء الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على حركة إمدادات النفط، ولا سيما في الممرات البحرية الحيوية.