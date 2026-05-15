اليابان تمدد خفض المخزونات الإلزامية للنفط الخام حتى منتصف ‏حزيران

طوكيو-سانا‏

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة تمديد العمل بالمستوى ‏الإلزامي المخفّض لمخزونات النفط الخام الخاصة حتى الـ 15من ‏حزيران المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ‏في البلاد.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن اليابان وفرت ‏بدائل تغطي أكثر من 70 بالمئة من النفط الخام الذي لا يمر عبر ‏مضيق هرمز خلال شهر حزيران، مقارنة بنحو 60 بالمئة في أيار ‏الجاري.‏

وأوضحت أن طوكيو لن تبدأ الجولة الثالثة من عمليات الإفراج عن ‏احتياطياتها النفطية المحلية خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن ‏الكميات التي تم الإفراج عنها سابقاً تكفي لتلبية الطلب خلال ‏حزيران.‏

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات في أسواق الطاقة ‏العالمية، جراء الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على حركة ‏إمدادات النفط، ولا سيما في الممرات البحرية الحيوية.‏