الشركات المفلسة في ألمانيا تبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام

برلين-سانا

ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرة أعوام وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان اليوم الجمعة: “إن المحاكم المحلية في ألمانيا سجلت 24 ألفاً و64 طلب إفلاس للشركات في عام 2025، بزيادة قدرها 10.3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وازدادت وتيرة الإفلاس في نهاية العام، إذ سجل شهر كانون الأول وحده ارتفاعاً بنسبة 14 بالمئة”.

وأضاف البيان: “لم يكن عدد حالات إفلاس الشركات أعلى مما كان عليه في عام 2025 إلا في عام 2014 عندما بلغ 24 ألفاً و85 حالة، وللمقارنة مع الأعوام السابقة فقد ارتفع عدد إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009 إلى 32 ألفاً و687 حالة”.

وبناءً على بيانات المحاكم المحلية، بلغت مطالبات الدائنين الناتجة عن إفلاسات الشركات في عام 2025 نحو 9.47 مليارات يورو، وهو أقل بكثير من عام 2024 الذي سجل مطالبات بلغت قيمتها 1.58 مليار يورو، وذلك على خلفية تسجيل عدد أكبر من حالات الإفلاس الكبرى.