الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص

حمص-سانا

ناقشت ندوة حوارية أقامتها الهيئة الطلابية في كلية ‏الاقتصاد بجامعة حمص بالتعاون مع إدارة الجامعة ونقابة ‏الاقتصاديين السوريين- فرع حمص، اليوم الأحد، أهمية ‏الدفع الإلكتروني ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك ‏بمشاركة أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن المصارف ‏العقارية والتجارية وشركات الدفع الإلكتروني‎.‎

وتناولت الندوة محاور عدة، أبرزها واقع الدفع ‏الإلكتروني في سوريا، وتقنية البلوك تشين، ودور وسائل ‏الدفع الحديثة في تسهيل المعاملات المالية والتجارية، ‏إضافة إلى التعريف بنقابة الاقتصاديين السوريين وفرعها ‏في حمص‎.‎

وأوضح رئيس فرع نقابة الاقتصاديين السوريين بحمص ‏صفوان عوف لـ سانا، أن الدفع الإلكتروني بات يشكل ‏عصب التجارة الإلكترونية والعديد من الأنشطة ‏الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الوعي ‏المجتمعي، ولا سيما لدى فئة الشباب والطلاب، حول ‏استخدام الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ‏والاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة‎.‎

ولفت عوف، إلى أن كثيراً من العمليات التجارية ‏والصفقات تتم اليوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ما ‏يستدعي تعزيز المعرفة بهذه الأدوات ومواكبة التطورات ‏المتسارعة في القطاع المالي، مبيناً أن المرحلة المقبلة ‏ستشهد توسعاً أكبر في عمل شركات الدفع الإلكتروني ‏وتقديم خدمات جديدة في السوق السورية‎.‎

بدوره، بيّن رئيس الهيئة الطلابية في كلية الاقتصاد محمد ‏رحال، أن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بمفهوم الدفع ‏الإلكتروني والشركات العاملة في هذا المجال، وربطهم ‏بمتطلبات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها القطاع ‏المالي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحياة ‏المهنية بعد التخرج‎.‎

الطالب في كلية الاقتصاد آصف الحسين، أحد المشاركين ‏في الندوة، أشار إلى أن الفعالية قدمت معلومات مهمة ‏حول آليات الدفع الإلكتروني ودوره في تسجيل ‏المعاملات والصفقات المالية وتنظيمها، إضافة إلى ‏التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ‏وآفاق الاستفادة منها في بيئة الأعمال‎.‎

وتأتي الندوة في إطار الأنشطة العلمية والتوعوية التي ‏ينظمها اتحاد طلبة حمص لتعزيز الثقافة الاقتصادية ‏والمالية لدى الطلبة، ومواكبة التحولات الرقمية ‏المتسارعة في مختلف القطاعات.