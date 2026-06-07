الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص

DSC05996 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص

حمص-سانا

ناقشت ندوة حوارية أقامتها الهيئة الطلابية في كلية ‏الاقتصاد بجامعة حمص بالتعاون مع إدارة الجامعة ونقابة ‏الاقتصاديين السوريين- فرع حمص، اليوم الأحد، أهمية ‏الدفع الإلكتروني ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك ‏بمشاركة أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن المصارف ‏العقارية والتجارية وشركات الدفع الإلكتروني‎.‎

وتناولت الندوة محاور عدة، أبرزها واقع الدفع ‏الإلكتروني في سوريا، وتقنية البلوك تشين، ودور وسائل ‏الدفع الحديثة في تسهيل المعاملات المالية والتجارية، ‏إضافة إلى التعريف بنقابة الاقتصاديين السوريين وفرعها ‏في حمص‎.‎

DSC06047 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص

وأوضح رئيس فرع نقابة الاقتصاديين السوريين بحمص ‏صفوان عوف لـ سانا، أن الدفع الإلكتروني بات يشكل ‏عصب التجارة الإلكترونية والعديد من الأنشطة ‏الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الوعي ‏المجتمعي، ولا سيما لدى فئة الشباب والطلاب، حول ‏استخدام الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ‏والاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة‎.‎

ولفت عوف، إلى أن كثيراً من العمليات التجارية ‏والصفقات تتم اليوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ما ‏يستدعي تعزيز المعرفة بهذه الأدوات ومواكبة التطورات ‏المتسارعة في القطاع المالي، مبيناً أن المرحلة المقبلة ‏ستشهد توسعاً أكبر في عمل شركات الدفع الإلكتروني ‏وتقديم خدمات جديدة في السوق السورية‎.‎

بدوره، بيّن رئيس الهيئة الطلابية في كلية الاقتصاد محمد ‏رحال، أن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بمفهوم الدفع ‏الإلكتروني والشركات العاملة في هذا المجال، وربطهم ‏بمتطلبات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها القطاع ‏المالي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحياة ‏المهنية بعد التخرج‎.‎

الطالب في كلية الاقتصاد آصف الحسين، أحد المشاركين ‏في الندوة، أشار إلى أن الفعالية قدمت معلومات مهمة ‏حول آليات الدفع الإلكتروني ودوره في تسجيل ‏المعاملات والصفقات المالية وتنظيمها، إضافة إلى ‏التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ‏وآفاق الاستفادة منها في بيئة الأعمال‎.‎

وتأتي الندوة في إطار الأنشطة العلمية والتوعوية التي ‏ينظمها اتحاد طلبة حمص لتعزيز الثقافة الاقتصادية ‏والمالية لدى الطلبة، ومواكبة التحولات الرقمية ‏المتسارعة في مختلف القطاعات.

DSC05997 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
DSC06003 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
DSC06056 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
DSC06059 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
DSC06062 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
DSC06064 الدفع الإلكتروني وأثره على الاقتصاد الوطني في ندوة ‏حوارية بجامعة حمص
مديرية شؤون الجرحى في وزارة الدفاع تحتفل بتخريج أول دفعة من دورة ICDL بحمص
هيئة الطاقة الذرية والشركة السورية للغاز تبحثان تعزيز إجراءات السلامة في حقول المنطقة الوسطى
حملة ترحيل أنقاض وفتح شوارع في حي دير بعبلة بحمص
اختتام مبادرة “مطبخ الوئام” لذوي الإعاقة في دير الآباء اليسوعيين بحمص
المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص يبحث تعزيز ‏التجارة وتمويل المشاريع والعدالة الاقتصادية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك