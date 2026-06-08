السيسي وأفورقي يبحثان الأوضاع في القرن الإفريقي وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر

القاهرة -سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة اليوم الإثنين، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان له أن الرئيسين استعرضا خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان والمنطقة، حيث أكدا ضرورة إنهاء الأزمة السودانية ودعم مؤسسات الدولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأشار الشناوي إلى أن الجانبين تناولا آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبشكل خاص الجهود المنسقة لضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية باعتباره ممراً إستراتيجياً حيوياً، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وأسمرا بما يخدم السلم والاستقرار الإقليمي، ويدعم جهود التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.

وتأتي هذه القمة المصرية الإريترية في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات المتنامية في منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي، ولا سيما في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والتهديدات المحيطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.