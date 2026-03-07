اختتام معرض برلين الدولي للسياحة والسفر بمشاركة سوريا

‏برلين-سانا

اختتمت فعاليات معرض برلين الدولي للسياحة والسفر (ITB) بنسخته الستين في ألمانيا، بمشاركة سوريا، عبر جناح ضم وزارة السياحة، وعدداً من شركات السياحة والسفر والطيران الوطنية.

وشهد الجناح السوري خلال أيام المعرض اهتماماً ملحوظاً من الزوار وممثلي الوكالات الإعلامية والصحف الدولية، الذين اطلعوا على أبرز المقومات السياحية والمسارات المتنوعة التي يقدمها القطاع السياحي في سوريا.

‏وأوضح معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، في تصريح لـ سانا، أن هذه المشاركة تشكل فرصة لإبراز المقومات التي تتمتع بها سوريا، والتعريف بتنوع منتجاتها السياحية، بما يعكس اهتماماً متزايداً بالمقصد السوري ويعزز حضوره على خريطة السياحة الدولية.

‏كما تضمنت مشاركة الوزارة إجراء لقاءات مهنية ومقابلات صحفية ساهمت في إبراز الحضور السوري، وتعزيز الترويج للمقصد السياحي السوري على المستوى الدولي.

‏وتعد هذه المشاركة الأولى لسوريا بعد التحرير، وتعكس توجهاً نحو إعادة تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السورية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة كرافد اقتصادي وتنموي.

واستقطب المعرض نحو ستة آلاف عارض من أكثر من 160 دولة حول العالم، ما أتاح للجانب السوري فرصة واسعة لإبراز المقومات السياحية في البلاد.