بنك التنمية الآسيوي: مستعدون لدعم دول المحيط الهادئ المتضررة من الحرب

أعلن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأحد، أنه مستعد لتقديم مساعدة عاجلة لدول منطقة المحيط الهادئ ‌التي تضررت بشدة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وما ترتب عليها من نقص في الوقود.

ونقلت رويترز عن رئيس البنك ماساتو كاندا قوله في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك الآسيوي للتنمية في مدينة سمرقند ⁠بأوزبكستان: “إن دول منطقة المحيط الهادئ تضررت بشكل خاص من تبعات هذا الصراع، وتحتاج إلى مساعدة عاجلة لتلبية احتياجاتها من الطاقة”.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية والتوترات الناجمة عنها وتداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى تداعيات اقتصادية جسيمة، إذ حذر البنك الدولي من أن استمرار الحرب قد يضغط بشدة على اقتصادات الأسواق الناشئة، مخفضاً توقعاته للنمو من 4% إلى 3.6% لعام 2026، كما قد يرتفع التضخم العالمي إلى 5.1%.

وبنك التنمية الآسيوي هو بنك إقليمي للتنمية تأسس عام 1966 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان آسيا والمحيط الهادئ من خلال القروض والمساعدات التقنية.