بحضور الرئيس الشرع.. سوريا توقع اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي مع ألمانيا

برلين-سانا

بحضور الرئيس أحمد الشرع وقّعت سوريا اليوم الإثنين اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين.

ومثّل سوريا في مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، فيما مثّل الجانب الألماني أمين عام وزارة النقل كلوديا إليف شتوتس.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطيران المدني، وإعادة تفعيل حركة النقل الجوي بينهما، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل أمام شركات الطيران، وزيادة حركة الركاب والشحن الجوي، إضافة إلى تطوير الشراكات التشغيلية، بما في ذلك اتفاقيات المشاركة بالرمز، وتحديث الأطر الناظمة للنقل الجوي بما يواكب المعايير الدولية.

وكان الرئيس الشرع وصل إلى برلين أمس الأحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث التقى خلالها كبار المسؤولين، وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.