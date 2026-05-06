تراجع أسعار النفط عالمياً عقب تصريحات ترامب حول اتفاق محتمل مع إيران

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ومواصلة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” تراجعت اليوم الأربعاء بنسبة 1.38 بالمئة لتصل إلى 108.35 دولارات للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.47 بالمئة مسجلاً 100.77 دولار، وذلك بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة بلغت نسبته نحو 4 بالمئة.

ويأتي هذا الانخفاض وسط ترقب الأسواق لإمكانية استئناف تدفق الإمدادات من منطقة الخليج، بعد إعلان ترامب تعليق “مشروع الحرية” المتعلق بمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز لفترة مؤقتة، بعد إحراز تقدم في المفاوضات نحو اتفاق شامل.

ولا تزال الأسواق تعاني من حالة اضطراب نتيجة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات النفطية، حيث تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية منذ شباط الماضي في إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، ما دفع الأسعار في وقت سابق إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام “2022”.