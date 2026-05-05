وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع منظمة “GOAL” لتعزيز مشاريع المياه والإصحاح في سوريا

دمشق-سانا

وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع منظمة “GOAL” الإنسانية الدولية، بهدف دعم قطاعي المياه والصرف الصحي، وتعزيز جهود التعافي المستدام في سوريا.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن المذكرة تركز على دعم المبادرات المنفذة بالشراكة مع وزارة الطاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، ولا سيما في مجالات المياه والإصحاح وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، وتزويد محطات الضخ بالطاقة الشمسية، ومراقبة منسوب المياه الجوفية، وتحسين خدمات مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعافي المستدام من خلال تنفيذ برامج مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وضمان الاستدامة المؤسسية من خلال بناء القدرات التشغيلية والصيانة لدى وزارة الطاقة والشركات التابعة لها.

ووقّع المذكرة عن وزارة الطاقة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس طاهر العمر، فيما وقع عن منظمة “GOAL” تامر كرلس، وذلك في مبنى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حرستا بريف دمشق.

يذكر أن منظمة “GOAL”، منظمة دولية إنسانية تأسست عام 1977 وتعمل في سوريا منذ عام 2012، وتساهم في تنفيذ مشروعات لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة.

