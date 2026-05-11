وزير المالية يرحّب بإنهاء تعليق اتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ‏

دمشق-سانا‏

رحّب وزير المالية محمد يسر برنية بقرار المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية ‏التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، مؤكداً أن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً ‏في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والمالي ‏والتنموي.‏

وأعرب برنية في بيان اليوم الإثنين، عن تقدير الحكومة السورية لالتزام الشركاء الأوروبيين ‏بدعم جهود التعافي، وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، بما يسهم في بناء ‏مستقبل أكثر ازدهاراً.‏

وأشار وزير المالية إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين في متابعة ‏هذا الملف، مثمّناً جهودها في دعم مسار اندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.‏

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات ‏الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إعادة التطبيق ‏الكامل لاتفاقية التعاون بين الجانبين بعد اعتماده قراراً بإنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ ‏عام 2011.‏