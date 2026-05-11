وزير المالية يرحّب بإنهاء تعليق اتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ‏

دمشق-سانا
رحّب وزير المالية محمد يسر برنية بقرار المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، مؤكداً أن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والمالي والتنموي.
وأعرب برنية في بيان اليوم الإثنين، عن تقدير الحكومة السورية لالتزام الشركاء الأوروبيين بدعم جهود التعافي، وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأشار وزير المالية إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين في متابعة هذا الملف، مثمّناً جهودها في دعم مسار اندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الجانبين بعد اعتماده قراراً بإنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011.