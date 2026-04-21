الذهب ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 200 ليرة جديدة في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، عن السعر الذي سجله مساء أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17300 ليرة مبيعاً، و16900 ليرة شراءً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14800 ليرة مبيعاً، و14400 ليرة شراءً.

ووصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى 4789 دولاراً، بنسبة منخفضة وصلت إلى %0.72.

يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس 17500 ليرة مبيعاً، و17100 ليرة شراءً، وأما سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً فسجل 15000 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.