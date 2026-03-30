نقل ريف دمشق: 380 مليون ليرة جديدة إيرادات الربع الأول من العام الجاري

ريف دمشق-سانا

كشف مدير مديرية النقل في محافظة ريف دمشق عبد الناصر الخالد، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 61 ألف معاملة، منها 11 ألف معاملة تسجيل مركبة لأول مرة، و11 ألف معاملة نقل ملكية، إضافة إلى فحص نحو 10 آلاف مركبة، وأكثر من 8 آلاف بيان قيد، وتجديد رخصة أكثر من 5 آلاف مركبة.

وأشار الخالد في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، إلى أن الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها وصلت إلى نحو 380 مليون ليرة سورية جديدة، ما يدل على تحسن ملحوظ في كفاءة الأداء، وتعزيز الموارد.

كما لفت في سياق متصل، إلى أن المديرية عملت على تطوير البنية التقنية من خلال تحديث الشبكات واستبدال “السيرفرات” في وزارة النقل، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل زمن الانتظار، إضافة إلى إعادة تفعيل تسجيل الدراجات النارية في الدوائر الفرعية في الزبداني والنبك والكسوة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأعلن مدير مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، في الـ15 من كانون الثاني الماضي، أن خطة المديرية لعام 2026 تركز بشكل أساسي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الازدحام الكبير والضغط المتزايد على المديرية ودوائرها الفرعية، كاشفاً أن العدد الكلي للمعاملات المنجزة منذ الـ8 من كانون الأول 2024 وحتى اليوم، بلغ نحو 90 ألف معاملة، بينما بلغت الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها نحو 35 مليار ليرة سورية.