افتتاح معرض “قبسات” للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في”كتارا” بقطر

IMG 3875 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر

الدوحة-سانا

افتتح في المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” بقطر معرض “قبسات” للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو، بحضور القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى قطر بلال تركية، والمدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” خالد بن إبراهيم السليطي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 29 حزيران الجاري مجموعة من الأعمال الفنية التي تستلهم جماليات الخط العربي برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتعكس الحضور الثقافي السوري في دولة قطر.

IMG 3878 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 3879 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 3902 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 3919 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 3922 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 3999 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
IMG 4025 افتتاح معرض "قبسات" للفنان التشكيلي السوري وسيم محمد نور الحمدو في"كتارا" بقطر
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